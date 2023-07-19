Su seviyesi tarihi zirveye ulaşan Hasanlar Barajı böyle görüntülendi | Video
Düzce'de 7-9 Temmuz’da meydana gelen sel afetinde su seviyesi tarihi zirveye ulaşan Hasanlar Barajı havadan görüntülendi. Sel sularının getirdiği tomruk ve pisliklerin ise temizlik çalışmalarına kısa süre içerisinde başlanacak.
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