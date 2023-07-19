Video Yaşam Su seviyesi tarihi zirveye ulaşan Hasanlar Barajı böyle görüntülendi | Video
Su seviyesi tarihi zirveye ulaşan Hasanlar Barajı böyle görüntülendi | Video

Su seviyesi tarihi zirveye ulaşan Hasanlar Barajı böyle görüntülendi | Video

19.07.2023 | 10:55

Düzce'de 7-9 Temmuz’da meydana gelen sel afetinde su seviyesi tarihi zirveye ulaşan Hasanlar Barajı havadan görüntülendi. Sel sularının getirdiği tomruk ve pisliklerin ise temizlik çalışmalarına kısa süre içerisinde başlanacak.

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İstanbul'a içme suyu sağlayan ve aynı zamanda tarımsal faaliyetler için kullanılan Hasanlar Barajı, 7-9 Temmuz tarihlerinde Düzce'de meydana gelen su taşkınlarında doluluk oranı ile tarihi zirveyi gördü. 35 milyon metreküp hacmi olan baraj yağışlar ve su taşkınları sebebi ile 86 milyon metreküpe kadar yükselmişti. Barajın yanındaki ağaçların üst kısımlarına kadar dolan barajda, savaklardan boşaltılan sular ile birlikte su hacmi düşüyor. Su taşkınları ile birlikte baraja dolan tomruk ve pislikler de havadan dron ile görüntülendi. Pisliklerin Devlet Su İşleri ekiplerince önümüzdeki günlerde temizlik çalışmalarına başlanacağı öğrenildi.

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