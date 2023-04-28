Sudan'dan 170 türk vatandaşı askeri kargo uçağı ile Türkiye'ye getirildi | Video 28.04.2023 | 08:45 SUDAN'da 15 Nisan'da başlayan iç çatışmalar nedeniyle ülkede mahsur kalan Türk vatandaşlarının tahliyesi sürüyor. Sudan'ın Port Sudan şehrinden havalanan A-400M tipi askeri kargo uçağı 170 Türk vatandaşı tahliye edilerek gece saatlerinde İstanbul Havalimanına getirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında süren çatışmalar nedeniyle yurda dönmek isteyen Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Sudan'ın Port Sudan şehrinden havalanan A-400M tipi askeri kargo uçağı 170 Türk vatandaşını tahliye etti. Askeri uçakla tahliye edilen Türk vatandaşlarını taşıyan uçak gece saat 02.30 sıralarında İstanbul Havalimanına indi. Uçaktan inen Türk vatandaşları pasaport işlemlerinin ardından otobüslerle terminalden ayrıldı.