Video Yaşam Sultangazi'de askeri kışlada korkutan yangın | Video

Sultangazi'de askeri kışlada korkutan yangın | Video

Sultangazi'de askeri kışlada korkutan yangın | Video
30.07.2021 | 12:54

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Osmaniye’deki orman yangını kısmen kontrol altına alındı | Video 02:12
Osmaniye’deki orman yangını kısmen kontrol altına alındı | Video 30.07.2021 | 13:14
Sultangazi'de askeri kışlada korkutan yangın | Video 02:37
Sultangazi'de askeri kışlada korkutan yangın | Video 30.07.2021 | 12:54
Yangında hayatını kaybetmişti, son paylaşımı yürekleri burktu Yangın üstümüze üstümüze geliyor | Video 02:45
Yangında hayatını kaybetmişti, son paylaşımı yürekleri burktu "Yangın üstümüze üstümüze geliyor" | Video 30.07.2021 | 12:54
SON DAKİKA: Antalya Manavgat'taki orman yangınlarından CANLI YAYIN! Yangınlardan yürek yakan görüntüler... 05:24
SON DAKİKA: Antalya Manavgat'taki orman yangınlarından CANLI YAYIN! Yangınlardan yürek yakan görüntüler... 30.07.2021 | 12:32
Aslışah Alkoçlar'dan yürekleri yakan orman yangını paylaşımı! Gökyüzüden böyle kül yağdı... 00:29
Aslışah Alkoçlar'dan yürekleri yakan orman yangını paylaşımı! Gökyüzüden böyle kül yağdı... 30.07.2021 | 11:55
SON DAKİKA: İstanbul Küçükçekmece'de kadının çığlıklarına yetişen esnaf tekme tokat böyle dövdü! 01:53
SON DAKİKA: İstanbul Küçükçekmece'de kadının çığlıklarına yetişen esnaf tekme tokat böyle dövdü! 30.07.2021 | 11:27
Baraj suları çekildi, 29 yıl önce sular altında kalan köy gün yüzüne çıktı | Video 03:59
Baraj suları çekildi, 29 yıl önce sular altında kalan köy gün yüzüne çıktı | Video 30.07.2021 | 11:35
İstanbul Kartal'da 11'inci katta patlama sonrası yangın paniği! 03:16
İstanbul Kartal'da 11'inci katta patlama sonrası yangın paniği! 30.07.2021 | 11:27
İstanbul'da İETT otobüsünde yolcular arasındaki maske tartışması kamerada 00:26
İstanbul'da İETT otobüsünde yolcular arasındaki maske tartışması kamerada 30.07.2021 | 11:27
Babasını vurmak isterken başkasını vurdu | Video 04:09
Babasını vurmak isterken başkasını vurdu | Video 30.07.2021 | 11:06
Evinin yandığını gören Hamide Teyze, gözyaşlarına boğuldu | Video 05:48
Evinin yandığını gören Hamide Teyze, gözyaşlarına boğuldu | Video 30.07.2021 | 10:30
Kafeste güvercinleri boğan yılanı böyle yakaladı | Video 06:00
Kafeste güvercinleri boğan yılanı böyle yakaladı | Video 30.07.2021 | 10:18
Hayali daireleri 15 kişiye satan müteahhit binlerce lira ile kayıplara karıştı | Video 03:40
Hayali daireleri 15 kişiye satan müteahhit binlerce lira ile kayıplara karıştı | Video 30.07.2021 | 10:22
Genç kadına sokak ortasında tekme tokat dayak kamerada | Video 01:18
Genç kadına sokak ortasında tekme tokat dayak kamerada | Video 30.07.2021 | 10:07
Bakan Pakdemirli, Manavgat yangın sahasını havadan helikopter ile inceledi | Video 01:46
Bakan Pakdemirli, Manavgat yangın sahasını havadan helikopter ile inceledi | Video 30.07.2021 | 10:07
Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz uyardı: Hastane yatışlarının yüzde 95’ini aşılanması tamamlanmamış bireyler oluşturuyor 04:58
Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz uyardı: "Hastane yatışlarının yüzde 95’ini aşılanması tamamlanmamış bireyler oluşturuyor" 30.07.2021 | 09:58
Ataşehir'de HES kodu olmayan yolcu, otobüs şoförünü darp edip kaçtı | Video 02:30
Ataşehir'de HES kodu olmayan yolcu, otobüs şoförünü darp edip kaçtı | Video 30.07.2021 | 09:58
Van Gölü'nde seyrine doyumsuz gün batımı | Video 02:22
Van Gölü'nde seyrine doyumsuz gün batımı | Video 30.07.2021 | 09:58
Ünlü Oyuncu Neslihan Atagül sosyal medya Instagram paylaşımı ile 'Dönüşü muhteşem olacak' dedirtti! 00:21
Ünlü Oyuncu Neslihan Atagül sosyal medya Instagram paylaşımı ile 'Dönüşü muhteşem olacak' dedirtti! 30.07.2021 | 09:56
Tartışma yaşadığı arkadaşına kurşun yağdırdı! O anlar kamerada | Video 01:21
Tartışma yaşadığı arkadaşına kurşun yağdırdı! O anlar kamerada | Video 30.07.2021 | 09:41

Sultangazi 50. yıl mahallesi Baştabya Kışlası'nda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekipleri ve askerlerin çalışmasıyla söndürüldü.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Saat 11.00 sıralarında kışla içerisinde bulunan çam ağaçlarının bulunduğu yeşillik arazide başlayan yangın kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. İlk olarak kışla içerisinde bulunan askerlerin müdahale ettiği yangın nedeniyle haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saat süren mücadelenin ardından kontrol altına alınan yangında itfaiye ekiplerinin yanı sıra askerlerin mücadelesi de kameralara yansıdı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA