Sünnetten kaçan çocuğun görüntüleri komedi filmlerini aratmadı | Video
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Bursa'da sünnetten kaçan çocuğun görüntüleri komedi filmlerini aratmadı. Çocuğun sünnet kıyafetleri ile yakınlarından kaçtığı anlar sosyal medyada tıklanma rekoru kırdı.
Görüntüler, Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi'nde kaydedildi. Sünnet düğününe gitmek için ailesiyle birlikte yola çıkan bir çocuk, aracın durup ailesiyle birlikte aşağıya indiği anda kaçmaya başladı. Ailesinin elinden kurtulan küçük çocuk koşarak uzaklaşmaya çalıştı. O sırada yetişkin bir kişi firar eden sünnet çocuğunun peşinden koşup yakalamaya çalıştı. Küçük çocuk ile ailesi arasında yaşanan kovalamaca kameralara yansıdı. Yakınları tarafından yakalanan küçük çocuk ise çabalarına rağmen sünnetten kaçamadı. Bu anlar sosyal medyada çokça paylaşıldı.