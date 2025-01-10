Takside derin uykuya dalan şahsın öldüğünü düşünüldü, uyanınca gerçek ortaya çıktı | Video
Bartın'da bindiği ticari takside hareketsiz halde yatan şahsın hiçbir tepki vermemesi üzerine panik yaşayan şoför durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ve sağlık ekiplerinin uzun uğraşlarının ardından tepki veren şahsın derin uykuya daldığı ortaya çıktı.
Tamamen uyandırılan şahsa herhangi bir hastalığının olup olmadığı soruldu. Şahıs, uzun yoldan geldiğini, aç ve yorgun olduğunu ifade etti. Ambulansa bindirilen şahıs tedaviyi reddetmesi üzerine olay yerinden ayrıldı.
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