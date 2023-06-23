Tapuda rüşvet ve dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 17 şüpheli adliyede | Video
KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde Tapu Müdürlüğü'nde resmî belgede sahtecilik, rüşvet ve nitelikli dolandırıcılık suçlamalarıyla gözaltına alınan aralarında kamu çalışanlarının da bulunduğu 17 şüpheli, Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.
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