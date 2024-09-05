Tarihi eser kaçakçılarına jandarma operasyonu: Saklandıkları yerde böyle yakalandılar | Video
Kırşehir'de jandarma ekipleri tarafından yapılan 19 farklı operasyonda tarihi eser niteliği taşıyan 471 obje ele geçirilirken, 45 kişi de yakalandı.
Bulunan malzemelere ekipler tarafından el konulurken, yakalanan şahıslar da işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.
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