Video Yaşam Tarihi İshak Paşa Sarayı 295 bin ziyaretçiyle tüm zamanların ziyaretçi rekorunu kırdı | Video
Tarihi İshak Paşa Sarayı 295 bin ziyaretçiyle tüm zamanların ziyaretçi rekorunu kırdı | Video

Tarihi İshak Paşa Sarayı 295 bin ziyaretçiyle tüm zamanların ziyaretçi rekorunu kırdı | Video

13.01.2023 | 09:48

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan ve Osmanlı Devleti'nin doğudaki en önemli eserleri arasında yer alan İshak Paşa Sarayı, 2022 yılında 295 bin 695 ziyaretçiyle rekor kırdı.

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Osmanlı Devleti'nin Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki en önemli eserlerinden biri olan ve sarp kayalıklar arasındaki bir tepede yer alan İshak Paşa Sarayı, ihtişamlı görüntüsünün yanında iç mimarisiyle de göz kamaştırıyor. Kartal yuvası görünümü, kalorifer sistemi ve bünyesindeki 116 oda, türbe, cami, surlar, iç ve dış avlular, divan ile harem salonlarının yanı sıra heybetiyle bölgeye önemli oranda gelir gelmesini de sağlayan İshakpaşa Sarayı, Türkiye'nin yanı sıra dünyanın her yerinden ağırladığı ziyaretçilerle tüm zamanların rekorunu kırarak 2022 yılında 295 bin 695 ziyaretçiyi ağırladı. İlçe merkezine 7 kilometre uzaklıktaki bin 900 rakımlı tepeye kurulu olan ve UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde de yer alan tarihi saray, Ağrı Valiliği ve İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi işbirliği ile yeniden restore edilerek en eski haline geri getirilecek.

"İSHAK PAŞA SARAYI'NIN YER ALMADIĞI BİR TÜRKİYE TANITIMI MÜMKÜN DEĞİL"
İshak Paşa Sarayı olmadan herhangi bir Türkiye tanıtımının yapılamayacağını söyleyen Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, tüm zamanların ziyaretçi rekorunu kırdıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Geçtiğimiz yıl 226 binle tüm zamanların ziyaretçi rekorunu kırmıştı İshak Paşa Sarayı'mız. Büyük bir mutlulukla söylemek istiyorum ki bu yıl 295 bin 600 ziyaretçi rakamıyla tüm zamanların rekorunu kırarak yaklaşık 300 bine yaklaşmış olduk. İshak Paşa Sarayı'mız Anadolu coğrafyasındaki en önemli sivil mimari eserlerinden bir tanesi. Hatta Osmanlı Dönemi için belki de padişahlık saraylarından sonra en önemli sivil mimari eseri diyebiliriz. Çok uzun bir süre içerisinde inşa edilmiş bir saray. Aynı zamanda hem o bölgesinin hem de Osmanlı coğrafyasının tamamının sanatsal unsurlarını, tekniklerini bünyesinden barındıran gerçekten hazine gibi bir eser. Bu eserimizin böyle büyük bir ilgi görmesinden de biz büyük bir memnuniyet duyuyoruz. O kadar önemli bir eser ki bu Türkiye'nin genelini tanıtmak isteyen herhangi bir eser, bir reklam ortaya koymak istediğinizde dikkat ederseniz İshak Paşa Sarayı'nın yer almadığı bir Türkiye tanıtımı mümkün değil. Tüm yurttaşlarımızın, gelip görmeyenlerin bile hafızalara kazınmış bir görüntüsü vardır İshak Paşa Sarayı'nın. Ama tabi ki biz bununla yetinmiyoruz. Sarayımızın etrafından bu bölgeyi güzelleştirecek çevre düzenlemesi veya gelen misafirlerin rahat edebileceği tesisleşme tarzında önemli çalışmalarımız var. Yine en önemli çalışmamız şu an da devam eden valiliğimiz ve İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi arasındaki iş birliği ile İshak Paşa Sarayı'nın orijinal haline döndürülerek tamamen restorasyonunun yapılması ile ilgili bir proje çalışmamız var. Gerçekten ses getirecek önemli bir çalışma." ifadelerine yer verdi.

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