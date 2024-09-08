Tarsus'ta dehşet! Tartıştığı 2 kadından birini öldürdü, diğerini ağır yaralayıp intihar etti | Video
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir şahıs tartıştığı 2 kadından birini öldürdü, diğerini ağır yaraladıktan sonra aynı silahla intihar etti.
Olay yerinden uzaklaşan Çetin G., 100 metre ilerde aynı silahla başına ateş ederek intihar etti. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, başlatılan soruşturma sürüyor.
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