Tekirdağ'da apartmanın çatısı alev alev yandı | Video

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Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde 4 katlı bir apartmanın çatı katında yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Kahya Mahallesi Malkara Caddesi'nde 4 katlı bir apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.