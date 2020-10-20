Video Yaşam TEM’deki feci kazada Çaykur Rizespor eski yöneticisi Aykut Ferah ölümden döndü | Video

TEM’deki feci kazada Çaykur Rizespor eski yöneticisi Aykut Ferah ölümden döndü | Video

TEM’deki feci kazada Çaykur Rizespor eski yöneticisi Aykut Ferah ölümden döndü | Video
20.10.2020 | 08:51

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Kocaeli’nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu’nda lastiği patlayan tırın sıkıştırması sonucunda orta refüjdeki bariyerlere çarparak metrelerce sürüklenen lüks cip hurdaya döndü. Kazada hurdaya dönen cipin içerisinde bulunan Çaykur Rizespor eski yöneticisi CEO Aykut Ferah yaralandı.

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Kaza, Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu İstanbul istikameti Şirintepe Viyadüğü'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Halil Dutkun, idaresindeki 34 ZB 3486 plakalı tır ile İstanbul istikametinde seyir halindeyken bir anda lastiğin patlaması sonucunda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan tır, sol şeritte seyir halinde olan Düzgün Kolçak yönetimindeki 34 BJK 321 plakalı Mercedes marka tırı sıkıştırdı. Tır ile bariyerler arasında sıkışan lüks cip kilometrelerce sürüklendi. Cipin sağ arka lastiği ise çarpmanın etkisi ile yerinden çıkarak tır ile birlikte yaklaşık 500 metre sürüklendi.


Hurdaya dönen cip içerisindeki ünlü CEO yaralandı
Kazada Halil Dutkun idaresindeki otomobil içerisinde Çaykur Rizespor eski yöneticisi SIPCA Türkiye CEO'su Aykut Ferah yaralandı. Kazayı gören çevredekiler durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Aykut Ferah, ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ferah'ın makam şoförü olduğu öğrenilen cipin sürücüsü Düzgün Kolçak ise elindeki tekerlekli sandalye ile olay yerinde aracın başında bekledi.


Kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu
Olay yerine intikal eden polis ekipleri tarafından TEM Otoyolu'nun İstanbul istikameti kontrollü olarak trafiğe kapatıldı. Ekipler tarafından alınan güvenlik önlemlerinin ardından yol tek şeritten trafiğe açıldı. Kaza sebebi ile kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğunun oluştuğu yol, kaza yapan tır ve lüks cipin yoldan kaldırılmasının ardından tekrar normale döndü.

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