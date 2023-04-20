Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi | Video
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, İstanbul Havalimanı'ndaki işlemlerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.
Arnavutluk'ta yakalanan ve Türkiye'ye iadesi kararı verilen Faruk Fatih Özer, Tiran'a giden İnterpol dairesinden özel bir ekip tarafından teslim alınmıştı. Faruk Fatih Özer'in bulunduğu Air Albania Havayolları'nın ZB1001 sefer sayılı Tiran uçağı, 10.10 sıralarında İstanbul Havalimanı'na indi. Fatih Özer, havalimanındaki sağlık kontrollerinin ardından polis ekipleri tarafından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Faruk Fatih Özer'in işlemlerine Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde devam edilecek.
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