TOFAŞ ile drift attı, 46 bin TL ceza yedi | Video
Mersin'de otomobiliyle drift yaparak çevreyi rahatsız eden sürüye jandarma ekipleri 46 bin 393 TL ceza kesti, 60 gün süreyle de ehliyetine el koydu.
Ayrıca sürücünün ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu.
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