TOFAŞ ile drift attı, 46 bin TL ceza yedi | Video 27.02.2025 | 11:37 Mersin'de otomobiliyle drift yaparak çevreyi rahatsız eden sürüye jandarma ekipleri 46 bin 393 TL ceza kesti, 60 gün süreyle de ehliyetine el koydu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Alınan bilgiye göre, Bozyazı ilçesinde bir sürücünün otomobille drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye attığı bilgisini alan jandarma ekipleri harekete geçti. Trafik Jandarmasının yaptığı çalışma ve kamera incelemelerinde drift yapılan araç ve sürücü belirlendi. Yakalanan sürücüye drift yaparak çevreyi rahatsız etmek ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten 46 bin 393 TL ceza kesildi.Ayrıca sürücünün ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu.