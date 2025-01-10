Trabzon'da ilginç anlar kamerada: Keçi ile büfeye girdi, olanlar oldu | Video
Trabzon’un Ortahisar ilçesindeki bir büfeye yanındaki keçi ile giren vatandaş, ilginç anların yaşanmasına neden oldu. Çevredeki vatandaşların yanı sıra işletme sahibinin de şaşırdığı anlarda çekilen o görüntüler sosyal medyada binlerce kişiye ulaştı.
Görüntülerde işletme sahibinin "Ağabey büfeye keçi ile mi gelinir?" ifadeleri izleyenlere keyifli anlar yaşatırken, sahibinin bütün uğraşlarına rağmen keçi büfedeki bazı ürünlere zarar verdi.
İşletme sahibi Mehmet Emirzeoğlu, keçi ile gelen müşterinin sürekli farklı bir hayvan ile dükkanına geldiğini belirterek "Her zaman büfemize gelen bir ağabeyimiz. Tavuk, horoz, köpek veya keçi ile geliyor. Ağabeyimizin büfeye keçi ile girdiği gören vatandaşlar cep telefonları ile çekim yapmaya başladı. Çekilen görüntüler sosyal medyaya yüklenmiş. Keçi ürünleri biraz dağıttı ama sorun yok. Bunun gibi komik şeyler oluyor" ifadelerini kullandı.
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