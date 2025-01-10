Video Yaşam Trabzon'da ilginç anlar kamerada: Keçi ile büfeye girdi, olanlar oldu | Video
Trabzon'da ilginç anlar kamerada: Keçi ile büfeye girdi, olanlar oldu | Video

Trabzon'da ilginç anlar kamerada: Keçi ile büfeye girdi, olanlar oldu | Video

10.01.2025 | 10:06

Trabzon’un Ortahisar ilçesindeki bir büfeye yanındaki keçi ile giren vatandaş, ilginç anların yaşanmasına neden oldu. Çevredeki vatandaşların yanı sıra işletme sahibinin de şaşırdığı anlarda çekilen o görüntüler sosyal medyada binlerce kişiye ulaştı.

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Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki bir büfede geçtiğimiz günlerde ilginç anlar yaşandı. İskenderpaşa mahallesinde bir büfe işleten Mehmet Emirzeoğlu'nun işletmesine akşam saatlerinde alışveriş yapmak isteyen bir vatandaş geldi. İşletmeye keçi ve köpek ile giren kişi alışveriş yapmaya çalışsa da keçi buna müsaade etmedi. İşletme sahibinin yardımıyla alışverişini tamamlayan kişi, keçinin boynuzuna bağladığı bir ip ile mücadele verdi. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonları ile işletmenin güvenlik kamerasına yansırken, sosyal medyaya yüklenen görüntüler kısa sürede yoğun ilgi gördü.

Görüntülerde işletme sahibinin "Ağabey büfeye keçi ile mi gelinir?" ifadeleri izleyenlere keyifli anlar yaşatırken, sahibinin bütün uğraşlarına rağmen keçi büfedeki bazı ürünlere zarar verdi.

İşletme sahibi Mehmet Emirzeoğlu, keçi ile gelen müşterinin sürekli farklı bir hayvan ile dükkanına geldiğini belirterek "Her zaman büfemize gelen bir ağabeyimiz. Tavuk, horoz, köpek veya keçi ile geliyor. Ağabeyimizin büfeye keçi ile girdiği gören vatandaşlar cep telefonları ile çekim yapmaya başladı. Çekilen görüntüler sosyal medyaya yüklenmiş. Keçi ürünleri biraz dağıttı ama sorun yok. Bunun gibi komik şeyler oluyor" ifadelerini kullandı.

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