Tunca Nehri'nde kadın cesedi bulundu | Video

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Edirne'de, köprü yakınından geçenlerin ihbarıyla Tunca Nehri'nde kadın cesedi bulundu. Cansız beden, otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü.
Gazimihal Köprüsü yakınlarından geçenler, Tunca Nehri'ndeki hareketsiz kişiyi görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Zodyak botla gelen ekipler, cansız bedeni nehirden çıkardı. İlk inceleme sonrası kadın cesedi, otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Polis, kadının kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.