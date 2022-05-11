Video Yaşam Tunca Nehri'nin debisi düştü, çöpler ortaya çıktı | Video
Tunca Nehri'nin debisi düştü, çöpler ortaya çıktı | Video

Tunca Nehri'nin debisi düştü, çöpler ortaya çıktı | Video

11.05.2022 | 16:29

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Mucize kurtuluş! Böylesi bir kazayı hafif atlattı | Video 00:18
Mucize kurtuluş! Böylesi bir kazayı hafif atlattı | Video 11.05.2022 | 16:45
Suç makinesi hırsızlara Yıldırım operasyonu | Video 02:27
Suç makinesi hırsızlara "Yıldırım" operasyonu | Video 11.05.2022 | 16:36
Tunca Nehri’nin debisi düştü, çöpler ortaya çıktı | Video 04:19
Tunca Nehri'nin debisi düştü, çöpler ortaya çıktı | Video 11.05.2022 | 16:29
Darp edilmiş halde yardım isteyen Rus uyruklu kadın, hastaneye kaldırıldı | Video 01:10
Darp edilmiş halde yardım isteyen Rus uyruklu kadın, hastaneye kaldırıldı | Video 11.05.2022 | 16:29
Narkotik köpeği Coo, şarjlı matkabın bataryasının içerisine zulalanan metamfetamin böyle buldu | Video 01:19
Narkotik köpeği Coo, şarjlı matkabın bataryasının içerisine zulalanan metamfetamin böyle buldu | Video 11.05.2022 | 16:29
Lüks otomobille mazgalları çaldılar! O anlar kamerada | Video 00:21
Lüks otomobille mazgalları çaldılar! O anlar kamerada | Video 11.05.2022 | 16:11
Sahte MİT’çi polise yakalandı | Video 00:24
Sahte MİT’çi polise yakalandı | Video 11.05.2022 | 15:57
Kovalayıp kalbinden bıçaklamışlardı: İfadeleri ortaya çıktı; “Telefonu ödünç istedi alıp kaçtı” | Video 00:36
Kovalayıp kalbinden bıçaklamışlardı: İfadeleri ortaya çıktı; “Telefonu ödünç istedi alıp kaçtı” | Video 11.05.2022 | 15:23
Gaziantep’te korkunç kaza! Küçük çocuğun aracın altında kalarak metrelerce sürüklendiği anlar kamerada | Video 00:50
Gaziantep'te korkunç kaza! Küçük çocuğun aracın altında kalarak metrelerce sürüklendiği anlar kamerada | Video 11.05.2022 | 14:28
2 milyon 800 bin, içi dolu makaron ele geçirildi | Video 01:43
2 milyon 800 bin, içi dolu makaron ele geçirildi | Video 11.05.2022 | 14:56
Altıncı kattan düştü! İki çocuk annesi kadının şüpheli ölümü | Video 01:42
Altıncı kattan düştü! İki çocuk annesi kadının şüpheli ölümü | Video 11.05.2022 | 14:28
Körfez’i kirleten gemiye 2 buçuk milyonluk ceza | Video 02:03
Körfez’i kirleten gemiye 2 buçuk milyonluk ceza | Video 11.05.2022 | 14:40
Zafer Plaza’da göçük! Bir mağazanın tavanı çöktü, bölgeye itfaiye ve ambulanslar sevk edildi | Video 00:27
Zafer Plaza'da göçük! Bir mağazanın tavanı çöktü, bölgeye itfaiye ve ambulanslar sevk edildi | Video 11.05.2022 | 14:29
Bursa’nın en büyük alışveriş merkezlerinden Zafer Plaza’da bir işyerinin tavanı çöktü | Video 00:20
Bursa’nın en büyük alışveriş merkezlerinden Zafer Plaza’da bir işyerinin tavanı çöktü | Video 11.05.2022 | 14:29
Yayaya yol vermeyip cezaya tepki gösterdi iddiası | Video 00:42
Yayaya yol vermeyip cezaya tepki gösterdi iddiası | Video 11.05.2022 | 14:20
Satmak için önce parçaladılar sonra vazgeçip terk ettiler | Video 00:34
Satmak için önce parçaladılar sonra vazgeçip terk ettiler | Video 11.05.2022 | 14:18
İstanbul’da göçmen operasyonu! 5 bin 968 kaçak göçmen yakalandı | Video 00:29
İstanbul'da göçmen operasyonu! 5 bin 968 kaçak göçmen yakalandı | Video 11.05.2022 | 14:16
Son dakika: Bursa’da AVM’de tavan çöktü! Girişler kapatıldı, ekipler olay yerinde... 04:58
Son dakika: Bursa'da AVM'de tavan çöktü! Girişler kapatıldı, ekipler olay yerinde... 11.05.2022 | 13:35
Müge Anlı’da Muhammet Burhan cinayetinde şok! O akşam kayınvalidesini neden evden göndermek istedi? | Video 03:13
Müge Anlı'da Muhammet Burhan cinayetinde şok! O akşam kayınvalidesini neden evden göndermek istedi? | Video 11.05.2022 | 12:48
Husumetlisine mermi yutturup etek giydirmişti! Serbest kaldı denildi, savcılıktan açıklama geldi | Video 04:47
Husumetlisine mermi yutturup etek giydirmişti! Serbest kaldı denildi, savcılıktan açıklama geldi | Video 11.05.2022 | 12:43

Edirne’de binlerce tarım arazisinin sulama ihtiyacını karşılayan Tunca Nehrinin su seviyesi düşünce çöpler ortaya çıktı. Bölge halkı, gerekli yönde çalışma yapılmadığı gerekçesiyle belediyeye tepki gösterdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Edirne'de kuraklığın başlamasıyla Tunca Nehrinin debisi düştü. Nehirde kum adacıkları oluşurken, çöpler ve yosunlar ortaya çıktı. Bölge halkı kuraklık olan her sene bu durumun yaşandığını ve belediye ekiplerinin konuya el atmasını beklediklerini vurguladı.

Eray Varel, "Az ileride Bulgaristan sınırı olduğu için, baraj kapakları açılmadığı için ve de yağmurlar yağmadığı için buradaki görüntüler çıkıyor. Ben insanlarımdan rica ediyorum, duyarlı olmasını istiyorum. Şehrimizin ilimizin böyle pislikten arınması için duyarlı olsunlar. Bulgar kapakları açmadığı zaman her daim böyle oluyor" dedi.

Gelen turistlerin nehri gördüğünde çöp atmaya yer olmadığını düşündüğünü vurgulayan Cemal Efe, "Kuraklık var Tunca nehrinin suyu azaldı. Burada su maymunlarımız vardı, kurak olduğu için herhâlde Bulgaristan'a gitti. Nehrimizi biraz daha temiz tutarsak daha iyi. Belediyemizin bu konu ile ilgilenmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA