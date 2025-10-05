Türkiye, Gazze için tek yürek! 81 ilde meydanlar doldu taştı | Video
Filistin'in özgürlüğü ve Küresel Sumud Filosu'na destek için 'Filistin'e Destek Platformu' öncülüğünde Ayasofya Camii önünde öğle namazı kılan grup, "Özgürlüğe Yürüyoruz" sloganıyla Eminönü meydanına yürüyor. Öte yandan İstanbul Boğazı'nda bir araya gelen Filistin bayraklı tekneler de Eminönü açıklarına doğru hareket ediyor.
