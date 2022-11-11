ODTÜ’de öğrenciler Türk devletine "katil" denilen afişi indirerek yerine Türk bayrağı astı | Video
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ODTÜ duvarlarına Türk devletine katil denilen ve Türk ordusuna kimyasal silah iftirasının atıldığı paçavra asıldı. Türkiye Gençlik Birliği öğrencileri, paçavrayı indirerek yerine Türk bayrağını astı. TGB ODTÜ Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Türk Ordusu! Dünyanın hiçbir ordusunda yüreği seninkinden daha temiz, daha sağlam bir askere rastlanmamıştır. ODTÜ Mehmetçiğin yanında!" ifadeleri kullanıldı.