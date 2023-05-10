Türkiye’nin yerli otomobili Togg Diyarbakır’da yoğun ilgiyle karşılandı | Video
Türkiye’nin seri üretimine başladığı ilk yerli ve milli otomobili olan Togg, Diyarbakırlıların yoğun ilgisiyle karşılaştı.
Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Togg'un üretiminde emeği geçen Bakan ve çalışanların Türkiye'ye güzel hizmetler yaptığını söyledi.
"KULLANIMI SON DERECE ZEVKLİ, GÜZEL, KONFORLU"
Türkiye'nin her alanda yerli ve milli eserleri ortaya koyduklarını dile getiren Su, "Ülkemizin gururu, Türkiye'mizin gururu, bizim otomobilimiz, Togg Bugün Diyarbakır'ımızda. Diyarbakırlı vatandaşlarımız milli otomobilimizi daha yakından tanıyacak. Muhteşem bir otomobil ortaya çıkarılmış. Otomobilden öte, akıllı bir cihaz. Park 75'e gelene kadar ben sürdüm. Su gibi yolda akıyor. Kullanımı son derece zevkli, güzel, konforlu, geniş, her tarafı bilgisayarlıdır. Her alanda çok önemli yerli ve milli eserler ortaya koyuyoruz. TCG Anadolu'muz var, SİHA'larımız, İHA'larımız, inşallah yerli KAAN'ımız ve diğer yerli eserlerimiz inşallah bizim insanlarımızın ortaya koyduğu muhteşem eserler ortaya koyulmuş. Bu muhteşem eserlerle gerçekten güzel başarılara imza atıyoruz" dedi.
"ARACIMI ALMADAN ÖNCE BİR ÖNİZLEME AMAÇLI OTOMOBİLİ GÖREYİM DEDİM"
Togg otomobili Diyarbakır'da asil kazananlardan biri olan Mustafa Takeş, aracını dört gözle beklediğini söyledi.
Aracının Aralık ayında teslimatı yapılacağını belirten Takeş, "Togg otomobilimizi çok güzel buldum. Milletimize hayırlı uğurlu olsun. Ben de Togg'u asil kazananlardanım. Sabırsızlıkla aracımı bekliyorum. Aralık ayında inşallah aracıma kavuşacağım. Aracımı almadan önce bir önizleme amaçlı otomobili göreyim dedim. Gerçekten muhteşem üretim yapmışlar. Tekrar söylüyorum bu üretimi yapan herkesin emeklerine sağlık" diye konuştu.
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