Ümitcan Uygun'la aynı evde kalan Esra Hankulu'nun ölü bulunmasına Aleyna Çakır'ın babasından tepki | Video
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Ümitcan Uygun'la aynı evde kalan Esra Hankulu'nun ölü bulunması üzerine Aleyna Çakır’ın babası Mehmet Esen'den tepki. Baba Esen; " Allah onun da ciğerini yaksın, milletin ciğerini yakıyor" dedi.
Şüpheli ölüme ilişkin soruşturma yürüten Ankara Emniyet Müdürlüğü yaptıkları çalışmada hayatını kaybeden Hankulu'nun geceyi Uygun'la birlikte geçirdiğinin tespit etmesinin ardından Uygun gözaltına alınmıştı. Aleyna Çakır'ın ölümünün ardından bir süre gündem olan ve sonrasında 'uyuşturucu madde kullandırmayı özendirme' suçundan cezaevine giren Uygun, yaklaşık 3 hafta önce tahliye edilmişti. Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşanan olay sonrası inceleme başlatan ekipler, evinde ölü halde bulunan Hankulu'nun geceyi Uygun'la birlikte geçirdiğini belirledi. Olayın ardından konuşan Aleyna Çakır'ın babası Mehmet Esen; "Ümitcan Uygun'un arkasında kimler var? Bütün Türkiye duydu cinayet işlediğini, yine işlemiş. Allah onun da ciğerini yaksın, milletin ciğerini yakıyor" dedi.