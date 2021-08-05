Video Yaşam Ümitcan Uygun'la aynı evde kalan Esra Hankulu'nun ölü bulunmasına Aleyna Çakır'ın babasından tepki | Video

Ümitcan Uygun'la aynı evde kalan Esra Hankulu'nun ölü bulunmasına Aleyna Çakır'ın babasından tepki | Video

Ümitcan Uygun'la aynı evde kalan Esra Hankulu'nun ölü bulunmasına Aleyna Çakır'ın babasından tepki | Video
05.08.2021 | 14:08

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Çocukları dilendiriyorlardı, güvenlik kamera görüntülerinden yakayı ele verdiler | Video 01:36
Çocukları dilendiriyorlardı, güvenlik kamera görüntülerinden yakayı ele verdiler | Video 05.08.2021 | 14:55
Lüks rezidansta yapılan sahte para matbaasına operasyon kamerada | Video 06:58
Lüks rezidansta yapılan sahte para matbaasına operasyon kamerada | Video 05.08.2021 | 14:34
Röportajda yangınlara müdahale edilmiyor diye yalan söyleyen kadın | Video 01:08
Röportajda yangınlara müdahale edilmiyor diye yalan söyleyen kadın | Video 05.08.2021 | 14:58
Yanan evinin bahçesindeki karpuzları orman işçilerine ikram etti | Video 06:35
Yanan evinin bahçesindeki karpuzları orman işçilerine ikram etti | Video 05.08.2021 | 14:38
Kadıköy’de çatı alev aldı, alt katta uyuyan adamı eşi kurtardı | Video 03:10
Kadıköy’de çatı alev aldı, alt katta uyuyan adamı eşi kurtardı | Video 05.08.2021 | 14:34
Antalya’da yangında evi yanan Hüseyi Dede’den gözleri yaşartan hareket! Bahçesindeki karpuzları orman işçilerine ikram etti 05:03
Antalya'da yangında evi yanan Hüseyi Dede'den gözleri yaşartan hareket! Bahçesindeki karpuzları orman işçilerine ikram etti 05.08.2021 | 14:24
Termik santral bölgesi soğutuluyor | Video 00:44
Termik santral bölgesi soğutuluyor | Video 05.08.2021 | 14:34
Tunceli’de aç kalınca köye inen Avrasya bozayısı kamerada 05:26
Tunceli'de aç kalınca köye inen Avrasya bozayısı kamerada 05.08.2021 | 13:25
Ümitcan Uygun’la aynı evde kalan Esra Hankulu’nun ölü bulunmasına Aleyna Çakır’ın babasından tepki | Video 02:05
Ümitcan Uygun'la aynı evde kalan Esra Hankulu'nun ölü bulunmasına Aleyna Çakır'ın babasından tepki | Video 05.08.2021 | 14:08
Diyarbakır’da 782 adet 1. Dünya Savaşı’na ait el bombası bulundu | Video 04:02
Diyarbakır'da 782 adet 1. Dünya Savaşı'na ait el bombası bulundu | Video 05.08.2021 | 13:32
Son Dakika: Esra Hankulu ölü bulundu! Ümitcan Uygun’un dahli var mı, Aleyna Çakır’ın ölümü ile nasıl bir benzerlik var? | Video 02:56
Son Dakika: Esra Hankulu ölü bulundu! Ümitcan Uygun'un dahli var mı, Aleyna Çakır'ın ölümü ile nasıl bir benzerlik var? | Video 05.08.2021 | 13:56
Arkadaşına yardıma gitti, döndüğünde evini küle dönmüş halde buldu | Video 05:17
Arkadaşına yardıma gitti, döndüğünde evini küle dönmüş halde buldu | Video 05.08.2021 | 13:14
İstanbul Esenyurt’ta kayan servis aracını el frenini çekerek böyle durdurdular 02:36
İstanbul Esenyurt'ta kayan servis aracını el frenini çekerek böyle durdurdular 05.08.2021 | 10:01
Orman yangınında 64 yıllık hatırası yok oldu | Video 05:25
Orman yangınında 64 yıllık hatırası yok oldu | Video 05.08.2021 | 12:54
Kayseri’deki FETÖ operasyonunda polis eşlerinden sorumlu 4 mahrem imam gözaltına alındı | Video 00:44
Kayseri'deki FETÖ operasyonunda polis eşlerinden sorumlu 4 mahrem imam gözaltına alındı | Video 05.08.2021 | 12:54
Bağcılar’da çocukların kavgasına büyükler de karışınca ortalık karıştı | Video 01:55
Bağcılar’da çocukların kavgasına büyükler de karışınca ortalık karıştı | Video 05.08.2021 | 12:54
Esenler’de vahşet! Kedilerin bacaklarını ve kuyruklarını kestiler | Video 03:37
Esenler'de vahşet! Kedilerin bacaklarını ve kuyruklarını kestiler | Video 05.08.2021 | 11:37
Ümitcan Uygun’un aynı evde kaldığı Esra Hankulu’nun ölüm sebebi ne? Ümitcan Uygun olayında son dakika yeni ölüm 02:07
Ümitcan Uygun'un aynı evde kaldığı Esra Hankulu'nun ölüm sebebi ne? Ümitcan Uygun olayında son dakika yeni ölüm 05.08.2021 | 12:00
Ağaç kovuğuna giren kaplumbağa yangından kurtuldu | Video 00:37
Ağaç kovuğuna giren kaplumbağa yangından kurtuldu | Video 05.08.2021 | 11:37
Ümitcan Uygun’un gece birlikte kaldığı Esra Hankulu ölü bulundu! Ümitcan Uygun gözaltına alındı 01:52
Ümitcan Uygun'un gece birlikte kaldığı Esra Hankulu ölü bulundu! Ümitcan Uygun gözaltına alındı 05.08.2021 | 11:21

Ümitcan Uygun'la aynı evde kalan Esra Hankulu'nun ölü bulunması üzerine Aleyna Çakır’ın babası Mehmet Esen'den tepki. Baba Esen; " Allah onun da ciğerini yaksın, milletin ciğerini yakıyor" dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Şüpheli ölüme ilişkin soruşturma yürüten Ankara Emniyet Müdürlüğü yaptıkları çalışmada hayatını kaybeden Hankulu'nun geceyi Uygun'la birlikte geçirdiğinin tespit etmesinin ardından Uygun gözaltına alınmıştı. Aleyna Çakır'ın ölümünün ardından bir süre gündem olan ve sonrasında 'uyuşturucu madde kullandırmayı özendirme' suçundan cezaevine giren Uygun, yaklaşık 3 hafta önce tahliye edilmişti. Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşanan olay sonrası inceleme başlatan ekipler, evinde ölü halde bulunan Hankulu'nun geceyi Uygun'la birlikte geçirdiğini belirledi. Olayın ardından konuşan Aleyna Çakır'ın babası Mehmet Esen; "Ümitcan Uygun'un arkasında kimler var? Bütün Türkiye duydu cinayet işlediğini, yine işlemiş. Allah onun da ciğerini yaksın, milletin ciğerini yakıyor" dedi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA