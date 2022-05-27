Video Yaşam Ümraniye'de emniyet şeridinde can pazarı! 11 yaralı | Video
Ümraniye'de emniyet şeridinde can pazarı! 11 yaralı | Video

Ümraniye'de emniyet şeridinde can pazarı! 11 yaralı | Video

27.05.2022 | 08:52

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ümraniye’de emniyet şeridinde can pazarı! 11 yaralı | Video 04:20
Ümraniye'de emniyet şeridinde can pazarı! 11 yaralı | Video 27.05.2022 | 08:52
Emniyetin önündeki canlı bomba paniği güvenlik kamerasında! Saldırganın gelişi böyle görüntülendi | Video 07:13
Emniyetin önündeki canlı bomba paniği güvenlik kamerasında! Saldırganın gelişi böyle görüntülendi | Video 27.05.2022 | 08:50
Muhammet Burhan cinayetinde Son Dakika: Kilit isim Müge Anlı canlı yayınında itiraf etti: Sustum ama artık dayanamadım | Video 35:56
Muhammet Burhan cinayetinde Son Dakika: Kilit isim Müge Anlı canlı yayınında itiraf etti: "Sustum ama artık dayanamadım" | Video 26.05.2022 | 17:02
Kablo çalarken bekçilere yakalanan hırsız suç makinesi çıktı | Video 00:15
Kablo çalarken bekçilere yakalanan hırsız suç makinesi çıktı | Video 26.05.2022 | 16:52
Evi havaya uçuracaktı! Boşanma aşamasındaki kadına doğalgaz düzenekli tuzak | Video 01:56
Evi havaya uçuracaktı! Boşanma aşamasındaki kadına doğalgaz düzenekli tuzak | Video 26.05.2022 | 16:34
Kars polisi ‘Kargo’ çetesini çökertti: 2’si kadın 15 gözaltı | Video 02:50
Kars polisi ‘Kargo’ çetesini çökertti: 2’si kadın 15 gözaltı | Video 26.05.2022 | 16:06
Beyazıt’taki çatışma ağır yaralanan 53 yaşındaki oyuncu hayatını kaybetti 05:42
Beyazıt'taki çatışma ağır yaralanan 53 yaşındaki oyuncu hayatını kaybetti 26.05.2022 | 15:54
İstanbul’da akıl almaz olay! Hırsız kaçtığı çatıdan çocuğun üstüne düştü | Video 04:36
İstanbul’da akıl almaz olay! Hırsız kaçtığı çatıdan çocuğun üstüne düştü | Video 26.05.2022 | 15:54
Kubilay Aka’nın ‘uyurken fotoğraf paylaşma’ davası düştü | Video 00:19
Kubilay Aka’nın ‘uyurken fotoğraf paylaşma’ davası düştü | Video 26.05.2022 | 15:54
Dur ihtarına uymadı yakalanacağını anlayınca polise kurşun yağdırdı! O anlar kamerada | Video 03:04
Dur ihtarına uymadı yakalanacağını anlayınca polise kurşun yağdırdı! O anlar kamerada | Video 26.05.2022 | 15:33
Motosikletlinin feci ölümü! Kaza anı kamerada | Video 00:23
Motosikletlinin feci ölümü! Kaza anı kamerada | Video 26.05.2022 | 15:03
Kahvehaneye giren kirpi böyle çıkarıldı | Video 02:58
Kahvehaneye giren kirpi böyle çıkarıldı | Video 26.05.2022 | 14:58
İstanbul’da inanılmaz olay: Kavgada ısırılarak koparılan kulağını martı kaptı | Video 05:06
İstanbul'da inanılmaz olay: Kavgada ısırılarak koparılan kulağını martı kaptı | Video 26.05.2022 | 14:07
Freni boşalan belediye otobüsü park halindeki araçlara böyle çarptı | Video 00:30
Freni boşalan belediye otobüsü park halindeki araçlara böyle çarptı | Video 26.05.2022 | 12:53
Boğazına biber kaçan arkadaşını heimlich manevrasıyla böyle kurtardı | Video 00:57
Boğazına biber kaçan arkadaşını heimlich manevrasıyla böyle kurtardı | Video 26.05.2022 | 14:06
Gözlerine inanamayıp elledi! Gülşen’e dokunan Zuhal Topal’ın bakışları olay oldu | Video 00:48
Gözlerine inanamayıp elledi! Gülşen'e dokunan Zuhal Topal'ın bakışları olay oldu | Video 26.05.2022 | 13:58
Milyonluk araçlarla konvoya 3 bin lira ceza | Video 00:17
Milyonluk araçlarla konvoya 3 bin lira ceza | Video 26.05.2022 | 13:33
Firari FETÖ’cü tanınmaz hale gelmiş | Video 00:13
Firari FETÖ'cü tanınmaz hale gelmiş | Video 26.05.2022 | 13:33
Freni boşalan belediye otobüsü park halindeki araçlara böyle çarptı | Video 00:30
Freni boşalan belediye otobüsü park halindeki araçlara böyle çarptı | Video 26.05.2022 | 13:17
Edirneli esnafın şemsiyeli çözümü ‘insanlık ölmemiş’ dedirtti | Video 03:42
Edirneli esnafın şemsiyeli çözümü ‘insanlık ölmemiş’ dedirtti | Video 26.05.2022 | 12:28

Ümraniye'de emniyet şeridinde park halindeki hafriyat kamyonuna, işçileri taşıyan minibüs arkadan çarptı. Kazada minibüste bulunan 11 kişi yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, saat 06.45 sıralarında Şile Otoyolu, Küçüksu mevkii, Çekmeköy istikametinde meydana geldi. Ali İhsan Kurt yönetimindeki 34 BDJ 848 plakalı hafriyat kamyonu, arızadan dolayı şoförü tarafından emniyet şeridine çekildi. O sırada Çekmeköy istikametine giden inşaat işçilerini taşıyan Ferhat Ceren yönetimindeki 06 LA 0034 plakalı minibüs, hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Can pazarının yaşandığı kazada, minibüste bulunan 11 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı. Araç içerisinden çıkarılan sürücü ile diğer 10 kişi ekipler tarafından ambulanslara konularak çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavi altına alındığı, 2 işçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, Şile Otoyolu Çekmeköy istikametine trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

"MİNİBÜS ARKADAN VURDU"
Hafriyat kamyonu şoförü Ali İhsan Kurt, ? Kamyon arıza yaptı. 5 dakika geçmeden bir ses geldi. İndik baktım minibüs çarptı. Yaralıları tek tek çıkarmaya başladık" dedi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA