Video Yaşam Umutlu bekleyiş yerini acı dolu ağıtlara bıraktı | Video

Umutlu bekleyiş yerini acı dolu ağıtlara bıraktı | Video

Umutlu bekleyiş yerini acı dolu ağıtlara bıraktı | Video
11.07.2021 | 08:54

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Afyonkarahisar’da dün akşam saatlerinde ortadan kaybolan biri 20 diğeri 10 yaşındaki kardeşler için başlatılan arama çalışmasından acı haber geldi. Kardeşlerin cansız bedeni gölette bulunurken, evlatlarını gece boyunca bekleyen ailenin umutları ise sabah gün doğumu ile yerini ağıtlara bıraktı.

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Olay, Çay ilçesine bağlı Kızıldağ Göleti'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kızıldağ köyünde yaşayan Hamza (22) ve Muhammet Can Örnek (10) isimli kardeşler hayvan otlatmak için evlerinden çıktı. Ancak akşam saatleri olmasına rağmen geri dönemeyen ikiliden haber alamayan aile üyeleri kardeşlerin hayvan otlattıkları yere gittiklerinde hayvanları başıboş halde bulunca durumdan şüphelenerek çevreyi araştırmaya başladı. Birkaç saat kardeşleri arayan ve bulamayan aile üyeleri ardından jandarmayı arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) bölgeye sevkini istedi. İhbarın ardından bölgeye gelen AFAD ekipleri kardeşlerinden birisinin ayakkabısını gölet kenarında bulunca bu defa arama çalışmaları gölet kenarında yoğunlaştı.

AYAKKABIYI BULAN AFAD'IN TAHMİNİ DOĞRU ÇIKTI
Kardeşlerin gölette boğulmuş olabileceğini tahmin eden AFAD ve jandarma sonrasında gölet suyuna bakılması için bölgeye dalgıç ekibi talep etti. Bunun üzerine olay yerine Konya İl Emniyet Müdürlüğüne Bağlı Su Altı Grup Amirliği Dalgıç Polis Kurbağa Adamlar sevk edildi. Gece saatlerinde bölgeye gelen polis kurbağa adamlar suyu adeta didik ararken, arama çalışmalar yaklaşık 4 saatin ardından sonuç verdi. AFAD'ın tahminleri doğru çıkarken, polis kurbağa adamlar ayakkabının bulunduğu yerin yaklaşık 30 metre ilerisinde önce ağabeyi Hamza'nın ardından kardeşi Muhammet Can Örnek'in cansız bedenlerini suyun dibinde buldu.

AİLE ÜYELERİ SİNİR KRİZLERİ GEÇİRDİ
Akşam saatlerinde itibaren evlatlarından gelecek iyi bir haberi bekleyen aile üyelerinin umutlu bekleyişi gün ağardığında cesetlerin bulunması ile yerini acı dolu ağıtlara bıraktı. Evlatlarının cenazelerinin teker teker sudan çıkarıldığı gören aile üyeleri sinir krizleri geçirdi. Aile üyelerini bölgede hazır bekleyen 112 Acil servis ve jandarma ekipleri sakinleştirmeye çalıştı.

KARDEŞLERİN SERİNLEMEK İÇİN GÖLETE GİRDİKLERİ TAHMİN EDİLİYOR
Cesetleri sudan çıkarılan kardeşlerin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan ilk tespitlerden ise kardeşlerin serinlemek amacı ile gölete girmiş olabilecekleri ardından boğuldukları tahmin ediliyor.
Kardeşlerin ölümünün ardından soruşturma başlatılırken, cenazelerin ise yapılacak otopsi sonrası toprağa verileceği öğrenildi.

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