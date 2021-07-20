Video Yaşam Ünlü Oyuncu Şarkıcı Yeliz Yeşilmen o anları anlatırken gözyaşlarına boğuldu! Bütün deniz kan oldu"

Ünlü Oyuncu Şarkıcı Yeliz Yeşilmen o anları anlatırken gözyaşlarına boğuldu! Bütün deniz kan oldu"

Ünlü Oyuncu Şarkıcı Yeliz Yeşilmen o anları anlatırken gözyaşlarına boğuldu! Bütün deniz kan oldu
20.07.2021 | 14:58

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Yeliz Yeşilmen gözyaşlarına boğuldu! Ünlü Şarkıcı Oyuncu Yeliz Yeşilmen gözyaşlarına boğulduğu bir videoyu sosyal meday hesabı Instagramdan paylaştı. Yeliz Yeşilmen Instagram'dan paylaştığı story videoda; oğlu Birbey'in denize girerken basamaklara düşüp ayağında yaralandığı anları anlattı.

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