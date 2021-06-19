Ünlü şarkıcı Merve Özbey’den duygusal ‘Babalar Günü’ paylaşımı | Video

Ünlü şarkıcı Merve Özbey, geçen yıl vefat eden babası ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Ünlü şarkıcı Merve Özbey'in duygulandıran 'Babalar Günü' paylaşımı sosyal medyada da ilgi çekti. İşte o duygu dolu paylaşım...