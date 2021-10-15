Uşak'taki öğretmenden "Tohum bombası" projesi | Video

Uşak’ta bir öğretmen, tohum bombası projesini hayata geçirdi. Amaç; öğrencilerle birlikte ormanların yenilenmesine katkı sağlamak.

Uşak'ın Karahallı ilçesine bağlı Buğdaylı Köyü Ortaokulu öğretmenlerinden Şükrü Şimşek, "tohum bombası" projesi hazırladı. Okulda başlatılan projenin, öğrenci ve veliler başta olmak üzere tüm Türkiye'ye yayılması hedefleniyor.

HAZIRLAMASI ÇOK KOLAY

Son dönemde meydana gelen orman yangınları, içimizi de yaktı. Bu proje sayesinde hem yanan alanlar yeşillenecek, hem de bilinç sahibi olunması sağlanacak. Tohum bombası projesinde kullanılan malzemeler, çoluk-çocuk herkesin kolaylıkla ulaşabileceği ve maliyeti de yok denecek kadar az. Su, toprak, saman ve tohum bir araya getiriliyor ve tohum bombası halini alıyor. Kuruduktan sonra da yanan alanlara ve kıraç arazilere umut oluyor.

PROJENİN MİMARINDAN MESLEKTAŞLARINA ÇAĞRI

Projenin mimarı olan Buğdaylı Köyü Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Şükrü Şimşek, Antalya ve Muğla'daki orman yangınlarının ardından böyle bir projeyi hayata geçirmeye karar verdiklerini söyledi. Projeyi Milli Eğitim Bakanlığı'na da sunduklarını belirten Şimşek, "Tek gerekli malzememiz, temiz toprak, saman ve su. Bunları oyun hamuru gibi karıp, içine tohum koyuyoruz. Sonra da kurumaya bırakıyoruz. Bu tohum bombalarını, mevsimi geldiğinde bir doğa yürüyüşüne çıkarak, belli aralıklarla toprakla buluşturuyoruz. Türkiye'de 1 milyon 112 bin öğretmen arkadaşımız var. Onlara da bu projeyi hayata geçirmeleri konusunda çağrı yapıyorum. Bizim okulumuzda her öğrenci bin adet tohum bombası hazırlayacak. Bu da 30 bin tohum bombası demektir. Türkiye'de 670 bin okul var. Her okul 100 bin tohum bombası hazırlasa inanılmaz rakamlara ulaşırız. Fidan dikme imkânınız yoksa tohum bombası var" dedi.