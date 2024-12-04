Uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 12 tutuklama | Video 04.12.2024 | 14:20 Sakarya'da jandarma ekiplerince bir ayda gerçekleştirilen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 134 şüpheliden 12'si tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde uyuşturucuya ve kaçakçılığa geçit vermiyor. Bu çerçevede, kasım ayı içinde yapılan 97 operasyon neticesinde 134 şüpheli yakalandı, 12'si tutuklandı. Yapılan aramalarda ise 8 milyon 560 bin makaron 5 bin 871 kilogram kaçak tütün, 5 bin 276 gram sentetik uyuşturucu, bin 217 gram kubar esrar, 200 gram amfetamin, 276 gram met amfetamin, 277 gram skunk, 129 adet sentetik hap, 80 mililitre amfetamin, 56 gram kenevir tohumu, 7 kök kenevir bitkisi, 24 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 7 adet hassas terazi, 98 litre kaçak alkol ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 20 bin lira nakit para ele geçirildi.