Van’da 13 farklı adrese eş zamanlı operasyon: 10 kişi yakalandı | Video 09.11.2023 | 09:55 Van’da polis ekiplerince 13 farklı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda değişik suçlardan aranması bulunan 10 şahıs yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan şahıs/şahısların yakalanması ve adalete teslim edilmelerine yönelik yürütülen operasyonların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "8 Kasım 2023 tarihinde 26 ekip ve 67 personelin katılımı ile 13 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda; 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak', '4733 Sayılı Kanuna Muhalefet', 'Kamu Malına Zarar Verme', 'Başkasına Ait Banka veya Kredi Kartının İzinsiz Kullanılması Suretiyle Yarar Sağlama', 'Nafaka Hükümlerine Uymama', 'Çekle İlgili Karşılıksızdır İşlemi Yapılmasına Sebebiyet Verme' suçlarından 5 yıl 6 ay hapis cezası bulunan S.E., 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan H.M., 2 yıl 3 ay hapis cezası ve toplam 7 bin 300 TL para cezası bulunan Z.Y., 1 yıl 3 ay hapis cezası bulunan S.T., 3 ay hapis cezası bulunan Ö.A., toplam 1 milyon 140 bin 500 TL para cezası bulunan A.K. isimli şahıslar yakalanmıştır. 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma' suçundan toplam 25 bin TL para cezası bulunan R.K., 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçundan aranması bulunan H.D., '4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanuna Muhalefet', '5607 sayılı Kaçakçılık ile Mücadele Kanununa Muhalefet' suçlarından 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan S.Ş., 1 yıl hapis cezası bulunan R.E. isimli şahıslar yakalanmıştır. Toplam 14 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis ve 1 milyon 165 bin 500 TL para cezası bulunan toplam 10 şahıs yakalanmış olup yapılan işlemlerin ardından 7 şahıs cezaevine teslim edilmiştir" denildi.