Van’da 13 farklı adrese eş zamanlı operasyon: 10 kişi yakalandı | Video
Van’da polis ekiplerince 13 farklı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda değişik suçlardan aranması bulunan 10 şahıs yakalandı.
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