Vatan operasyonunda gözaltı sayısı 270’e yükseldi | Video

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun koordinesinde devam eden "Vatan Operasyonu' kapsamında gözaltına alınanların sayısı 264'e yükseldi. Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerden sorguları bitenler adliyeye sevk ediliyor.

'Torbacı' diye tabir edilen satıcılara yönelik yapılan şafak baskınlarıyla şuana kadar 270 şüpheli gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğünde getirilen şüphelilerden sorguları biten 8'i kadın 55 şüpheli adliyeye sevk edildi.

"ÇEKME, TEKME ATARIM"

Emniyetteki işlemleri biten şüpheliler, adliyeye sevk edilirken operasyon kapsamında gözaltına alınan kadınlar kucaklarında çocuklarıyla otobüslere alındı. Adliyeye sevk için otobüse götürülen bir kadın karşısında kendilerini görüntüleyen gazetecileri görünce, 'Çekme tekme atarım' diyerek tehdit etti. Bir başka şüpheli ise kendisi görüntüleyen gazeteciye, 'Dayı, hangi kanal' diye sordu.

"41 ŞAHSAN YAKALANMASI İÇİN OPERASYON SÜRÜYOR

5 aylık teknik ve fiziki takip sonucu düğmesine basılan Vatan Operasyonunda, 311 şüpheliye yönelik, belirlenen adreslere 2 bin 124 polisle şafak baskını düzenlendi. Adreslerinde bulunamayan 41 şüphelinin yakalanması için operasyonlar sürüyor.