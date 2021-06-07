Vefatının 9. yıl dönümünde Abdurrahim Karakoç'a saygı ve rahmetle...

Bu toprakların yetiştirdiği en büyük şair ve ozanlardan bir tanesi.. Hem vatan hem millet sevdası ile gönül titreten sözleri ve dizeleri ile hemen herkesin dağarcığında yer etmiş bir isim... Peki kimdi Abdurrahim Karakoç? Nasıl bir hayat yaşadı? Dillere pelesenk olan "Mihriban" dizelerini nasıl yazdı? Tüm bu soruların yanıtı Abdurrahim Karakoç'un vefatının 9. yıl dönümü anısına A Haber tarafından hazırlanan portre haberinde.

Bu toprakların yetiştirdiği en büyük şair ve ozanlardan bir tanesi.. Hem vatan hem millet sevdası ile gönül titreten sözleri ve dizeleri ile hemen herkesin dağarcığında yer etmiş bir isim... Peki kimdi Abdurrahim Karakoç? Nasıl bir hayat yaşadı? Dillere pelesenk olan "Mihriban" dizelerini nasıl yazdı? Tüm bu soruların yanıtı Abdurrahim Karakoç'un vefatının 9. yıl dönümü anısına A Haber tarafından hazırlanan portre haberinde.