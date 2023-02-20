Yabancı uzmanlar iki büyük depremi analiz etti! "Yeryüzünün yerinden oynadığı gün" | Video

Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli iki deprem, 11 ilde yıkıma neden oldu. Yabancı uzmanlar, "Asrın felaketi"ni değerlendirdi.