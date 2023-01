Yalova'da akılalmaz olay: Bademcik ameliyatına giren çocuğun bademciklerini almayı unuttular! | Video 23.01.2023 | 11:41 YALOVA'da bademcik iltihabı ile orta kulak enfeksiyonu teşhisi konulup, bademcikleri ve geniz eti alınması, kulaklarına ise tüp takılması planlanarak ameliyata alınan Abdülhamit Cihangir Tosun'un (3,5) 6 saat süren operasyona rağmen bademciklerinin alınmadığı ortaya çıktı. Baba Neyfel Tosun (45) hastane ile operasyonu yapan doktordan şikayetçi oldu. İddiaları reddeden doktor H.B. ise iltihaplı olduğu gerekçesiyle bademcikleri almadığını öne sürdü. VİDEO DEVAM EDİYOR

Selime ve Neyfel Tosun çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Abdülhamit Cihangir'in bademcikleri iltihaplanınca, antibiyotik tedavisine başlandı. Fakat 1,5 yıllık tedavi sonuç vermedi çocuğun geniz etinde büyüme, kulağında ise enfeksiyon oluştu. Rahat nefes almadığı için uyumakta zorlanan Cihangir, ateşlenince Yalova Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Cihangir'e, bademcik iltihabı ile orta kulak enfeksiyonu teşhisi konuldu. Daha sonra aile çocuklarını özel bir hastaneye götürdü. Burada bademcikleri ile geniz eti alınması kararlaştırılan Cihangir'in aynı zamanda kulaklarına tüp takılacağı belirtildi. 6 saat süren operasyona giren ancak taburcu olduktan 10 gün sonra rahatsızlanan Cihangir'in bademciklerinin alınmadığı ortaya çıktı.Oğlunun 1,5 yıl boyunca antibiyotik tedavisi gördüğünü, bu süreçten çok korktuklarını belirten Neyfel Tosun, Cihangir'i önce bir devlet hastanesine ardından özel bir hastaneye götürdüklerini belirtti. Sürekli oğlunun başında nöbet tuttuğunu anlatan Tosun, "Geniz eti ile bademciği büyüdüğü için boğulmalar oluyordu. Çok horluyordu, sürekli ateşleniyordu. Bundan dolayı da bir an önce ameliyat olması için özel hastaneye götürdük. Doktorumuz da boğazına baktığında bademciğinin büyüdüğünü gördü. 'Bunu bir an önce ameliyat etmemiz gerekiyor' dedi. Çocuğun ağız yapısının değişmeye başladığını söyledi. Biz de ameliyat olmasına karar verdik. İki gün sonra ameliyata alındı. Çocuk 4-5 saat ameliyatta kaldı. Narkozdan sonra ayılma süreci falan yaklaşık 6 saat sürdü" dedi.Oğlunun 24 Aralık'ta ameliyat olduğunu belirten Tosun, "10 gün sonra çocuk tekrar ateşlendi, gece devlet hastanesine götürdük, acil doktoru, 'Çocuğun bademcikleri çok kötü olmuş' deyip, bademciğinin çok şiştiğini, bundan dolayı ateşlendiğini söyledi. Biz de o anda şaşkınlık içerisinde, 'Nasıl? Bu çocuğu 10 gün önce ameliyat ettirdik. Bademcikleri ve geniz eti alındı. Kulağına tüp takıldı' dedik. Doktor, 'Hayır, bademciği alınmamış, duruyor' dedi. Şok yaşadık. Ertesi gün çocuğu tekrar farklı bir özel hastaneye götürdük. Orada da bademciğinin alınmadığı tespit edildi" diye konuştu.Daha sonra operasyonu yapan doktora gittiklerini ifade eden Tosun, şöyle konuştu:"Hiçbir şey söylemedik, 'Hocam bu çocuğu bir kontrol edin, ameliyattan sonra yine rahatsızlanıyor, ateşleniyor' dedik. Bademciğinin olduğunu kendisi de gördü. Dönüp bize, 'Bir yanlış yapmışız. Bademciğini almayı unutmuşuz' dedi.Doktorun hatasını telafi etmek için yeni bir ameliyat önerdiğini de aktaran Tosun, "Bu çocuk 3,5 yaşında. 1,5 senedir antibiyotik tedavisi görüyor. Bu çocuğu entübe ettiniz, 3 saat boyunca narkoz verdiniz. 3,5 yaşındaki bir çocuğun böbrekleri ne kadar dayanır antibiyotiğe? Tekrar entübe edeceksiniz, narkoz vereceksiniz. Bu, büyük bir sorumsuzluktur. Nasıl unutulur? Bu hastaneye, çocuğumun bademcik şikayeti ile gittim. Bademciğini almıyorsun, kulağına tüp takıyorsun ve geniz etini alıyorsun. Nasıl unutulabilir bu? Daha büyük bir sorunla karşılaşsak ne olurdu? Bunun vebalini, günahını kim çekecekti? Bir baba olarak ben mi çekecektim, doktor mu çekecekti, özel hastane mi çekecekti? Şikayetçiyim. Sağlık Bakanlığı'na, Sağlık İl Müdürlüğü'ne gerekli şikayetlerimi yapacağım" dedi.Neyfel Tosun'un avukatı Koray Can Köse ise doktor ve hastane hakkında suç duyusunda bulunduklarını belirterek, "Hem teşhis hem de tedavi noktasında çok ağır bir ihmal ve kusur söz konusu. Burada sorumlu olan kişi ve kurumlara yönelik olarak Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde hukuki süreci başlattık, suç duyurusunda bulunduk. Aynı zamanda maddi ve manevi tazminat taleplerimize ilişkin olarak da yine başvurularımızı gerçekleştirdik. Konu yargıya intikal etmiş durumda. Bundan sonra hukuki sürecin sonuçlanmasını bekleyeceğiz" diye konuştu.DHA muhabirinin ulaştığı, ameliyatı gerçekleştiren doktor H.H. ise iddiaları kabul etmeyip, bademcikleri bilinçli almadığını belirtti. Kulak Burun Boğaz Uzmanı olan doktor H.H. yazılı açıklama da yaparak, "Hastamıza geniz etinin alınması, artı her iki kulak zarına tüp takılması ve bademcik ameliyatı planladık, ameliyat sırasında bademciklerin iltihaplı olduğunu görünce almaktan vazgeçtim. Çünkü bademciklerin iltihaplıyken alınması ameliyat sonrası kanama riskini artırmaktadır. Geniz etinin alınması ve kulak zarına tüp takılması ameliyatını başarılı bir şekilde gerçekleştirerek hastayı komplikasyonsuz şifa ile taburcu ettik" dedi. Öte yandan hastanenin operasyon sonrası düzenlediği epikriz raporunda; Abdülhamit Cihangir Tosun'un, bademciklerinin ve geniz etinin alındığı, her iki kulağına da tüp takıldığı ve ameliyat ücretlerinin aileden tahsil edildiği bilgisi yer aldı. (DHA)