Yamaçtan kopan dev kaya kamyonu hurdaya çevirdi sürücü yaralandı | Video

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Artvin’in Arhavi ilçesinde taş ocağında yamaçtan kopan dev kaya kütlesi, bölgede çalışan kamyonun üzerine düştü. Hurdaya dönen araç içinde sürücü şans eseri hafif şekilde yaralı kurtuldu.
Kaya kütlesi üzerine düşen araç hurdaya dönerken, yaralanan sürücü Mustafa Sabri Ergüney hastanede tedavisinin ardından taburcu edildi.