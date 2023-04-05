Yasa dışı bahis ve para aklama operasyonunda 31 kişi adliyede | Video 05.04.2023 | 09:56 Samsun merkezli 11 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve para aklama operasyonunda gözaltına alınan 65 kişiden 31'i adliyeye sevk edildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 Nisan Pazartesi günü yasa dışı bahis ve kara para aklamayla ilgili çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Samsun merkez ilçeleri ile birlikte toplam 11 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 65 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli şahısların yüklü miktarda banka hesabına, ev, araba ve arsalarına el konuldu. Samsun Emniyet Müdürlüğünde gözaltında bulunun 65 kişiden 31'i bu sabah Samsun Adliyesine sevk edildi. Diğer şüpheliler ise ilerleyen günlerde adliyeye sevk edilecek.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde; Samsun Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz tarafından 11 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen yasa dışı bahis ve suç operasyonunda toplam 65 kişi yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Kahraman Polislerimize tebrikler" ifadelerini kullanmıştı.