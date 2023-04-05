Yasa dışı bahis ve para aklama operasyonunda 31 kişi adliyede | Video
Samsun merkezli 11 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve para aklama operasyonunda gözaltına alınan 65 kişiden 31'i adliyeye sevk edildi.
SOYLU'DAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde; Samsun Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz tarafından 11 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen yasa dışı bahis ve suç operasyonunda toplam 65 kişi yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Kahraman Polislerimize tebrikler" ifadelerini kullanmıştı.
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