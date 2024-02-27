Yaşlı adam yaya geçidinden geçerken otomobil böyle çarptı | Video 27.02.2024 | 13:46 Karabük’te otomobilin, yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza Zonguldak Caddesinde meydana geldi. Elif M. idaresindeki otomobil Yenice istikametine seyir halindeyken, yolun karşısın geçmeye çalışan İshak Öztürk'e (83) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan yaşlı adam ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde otomobil sürücüsünün görme mesafesinin bulunmasına rağmen yaşlı adama çarptığı görülüyor.