Yaşlı adam yaya geçidinden geçerken otomobil böyle çarptı | Video
Karabük’te otomobilin, yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde otomobil sürücüsünün görme mesafesinin bulunmasına rağmen yaşlı adama çarptığı görülüyor.
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