Yayla'dan Günün Menüsü; Tavuklu Pilav, Haydari, Börülce Yemeği, Karışık Salata 19.03.2024 | 15:41 Yayla’nın katkısız, koruyucusuz Yemek Hazır Tavuklu Pilavının yanında enfes bir haydari, sofranın yıldızı börülce yemeği ve enfes bir öğünün tamamlayıcısı karışık salataya Yayla Salata Hazır Ekşi Miks eşlik etsin, sofranızın lezzeti hiç bitmesin! VİDEO DEVAM EDİYOR

Malzemeler:

Börülce;

•1 Su Bardağı Börülce

•1 Adet Kuru Soğan

•2 Adet Yeşil Biber

•1 Adet Havuç

•4 Yemek Kaşığı Zeytinyağı

•1 Yemek Kaşığı Domates Salatası

•5 Su Bardağı Sıcak Su

•1 Çay Kaşığı Tuz

•1 Çay Kaşığı Toz Kırmızı Biber

•1 Çay Kaşığı Karabiber

Karışık Salata;

•2 Adet Salatalık

•1 Adet Yeşil Biber

•1 Adet Kırmızı Biber

•2 Adet Taze Soğan

•2-3 Yaprak Marul

•1 Adet Havuç

•Bir Miktar Kırmızı Lahana

•1 Adet Domates

•Zeytinyağı

Haydari;

•6 Yemek Kaşıığı Süzme Yoğurt

•1 Tutam Dereotu

•1 Yemek Kaşığı Tereyağı

•1 Tatlı Kaşığı Nane

•1 Çay Kaşığı Tuz

•1 Dilim Beyaz Peynir

•1 Diş Sarımsak

Yapılışı:

Kızgın yağa küp küp doğradığımız soğanları ekleyip, pembeleşinceye kadar kavuruyoruz. Doğradığımız biberleri ve havucu ilave ediyoruz. 1 yemek kaşığı domates salçasını ekleyerek 3-4 dakika daha kavuruyoruz. Tencereye 5 su bardağı sıcak suyu ilave ettikten sonra Yayla Haşlanmış Suyu Süzülmüş Börülceyi ekliyoruz. Baharatlarımızı da ekleyerek börülce yemeğimizi iyice karıştırıyor, 5 dakika pişmeye bırakıyoruz. Yayla Haşlanmış Suyu Süzülmüş Börülce ile enfes bir börülce yemeği yapmak işte bu kadar kolay!

Salatalık, taze soğan, marul, havuç, kırmızı lahana, domates, yeşil ve kırmızı biberle hazırladığımız salataya Yayla Salata Hazır Ekşi Miks ekliyoruz. Ekstra lezzet ve ekstra zengin besin değeri ile salatamız hazır!

İlk olarak tavaya tereyağını alarak kızdırıyoruz. Kızdırdığımız yağa nanemizi ekleyip 1-2 tur karıştırıyoruz. Karıştırma kabına 6 yemek kaşığı süzme yoğurdu alıyoruz. Başka bir kapta peyniri çatalla ezerek ufalıyoruz, dereotunu ince ince kıyarak peynirlere ilave ediyoruz. Süzme yoğurda peynir ve dereotu karışımını ekliyoruz. Ezdiğimiz sarımsağı, naneli tereyağını ve tuzu ekleyerek karıştırıyoruz. Haydari hazır! Üstünü zeytinyağı ve dereotu ile süsleyerek servis edebilirsiniz.

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