Video Yaşam "Yenidoğan Çetesi" davasında ara karar: 7 sanığın tutuklanmasına hükmedildi | Video

"Yenidoğan Çetesi" davasında ara karar: 7 sanığın tutuklanmasına hükmedildi | Video

05.12.2024 | 08:37

İstanbul’da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan "Yenidoğan Çetesi" yöneticisi ve üyesi 22’si tutuklu toplam 47 sanığın yargılandığı davada mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Mahkeme 7 sanığın tutuklanmasına karar verdi. 3 sanık duruşma salonunda tutuklanırken 4 sanık hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlendi.

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İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi yöneticisi ve üyesi 22'si tutuklu toplam 47 sanığın yargılandığı davanın 13. günü tamamlandı.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, müştekilerin davaya katılma taleplerinin kabul edilmesine karar verdi. Ayrıca suçtan zarar görme ihtimaline binaen SGK, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın davaya katılma talepleri kabul edilmesine hükmedildi.

Mahkeme, tüm tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme heyeti cumhuriyet savcısı tarafından tutuklanması talep edilen 10 tutuksuz sanıktan 7'sinin tutuklanmasına hükmetti. Ara kararda tutuklanmasına hükmedilen doktor Mehmet Gürül, TRG Hastanesi İdari Müdürü Murat Mantuş ve doktor Şeyhmus Çelik duruşma salonunda jandarma tarafından kelepçe ile götürüldü.

Öte yandan duruşma salonunda bulunmayan 4 sanık hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlendi.

Duruşmanın bir sonraki celsesinin ise 13 Ocak 2025 tarihinde görülmesine hükmedildi.

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