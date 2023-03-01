Video Yaşam Yıkılan cami minaresi apartmanı ikiye böldü | Video
Yıkılan cami minaresi apartmanı ikiye böldü | Video

Yıkılan cami minaresi apartmanı ikiye böldü | Video

01.03.2023 | 09:02

Kahramanmaraş merkezli yaşanılan 7.7 şiddetindeki depreme dayanamayan Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Abdullah Günaydın Cami minaresi, üzerine devrildiği apartmanı ikiye böldü.

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