Yine Akşener yine saldırı | Video

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Muğla ziyaretinde yine olay çıktı. Akşener’e HDP ile ittifakı soran Can Özcan isimli vatandaş, korumalar ve partililerin saldırısına uğradı. Mağdur vatandaşı saldırganların elinden polis kurtardı. Soru sorun vatandaşı Akşener’in yanından uzaklaştıran partililer vatandaşı arka sokağa götürerek darp etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Muğla ziyaretinde yine olay çıktı. Akşener'e HDP ile ittifakı soran Can Özcan isimli vatandaş, korumalar ve partililerin saldırısına uğradı. Mağdur vatandaşı saldırganların elinden polis kurtardı. Soru sorun vatandaşı Akşener'in yanından uzaklaştıran partililer vatandaşı arka sokağa götürerek darp etti.

Olay sırasında mağdur vatandaş ile bir polis memuru yaralandı. SABAH'ın ulaştığı Can Özcan, "Ören'den sınav için Milas'a gelmiştim. Akşener'i görünce soru sormak istedim. Teröristlerle neden işbirliği yaptıklarını sordum. O an da yanındaki partililer ve koruması olduğunu düşündüğüm kişiler beni uzaklaştırıp arka sokağa götürdüler. Burada darp edildi. Ellerinden polis kurtardı. Bu sırada o polisi de dudağından yaraladılar" dedi.