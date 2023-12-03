Yolda yürürken saldırıya uğradı, ayakkabı dükkanına sığınarak kurtuldu...O anlar kamerada
Karabük'te arkadaşı ile caddede yürüdüğü sırada baba ve oğlunun saldırısı sonrası yüzü kanlar içinde kalan genç, ayakkabı dükkanına sığındı. Yaşanan saldırı anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.
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