Yolda yürürken saldırıya uğradı, ayakkabı dükkanına sığınarak kurtuldu...O anlar kamerada

Karabük'te arkadaşı ile caddede yürüdüğü sırada baba ve oğlunun saldırısı sonrası yüzü kanlar içinde kalan genç, ayakkabı dükkanına sığındı. Yaşanan saldırı anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.