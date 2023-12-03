Video Yaşam Yolda yürürken saldırıya uğradı, ayakkabı dükkanına sığınarak kurtuldu...O anlar kamerada
Yolda yürürken saldırıya uğradı, ayakkabı dükkanına sığınarak kurtuldu...O anlar kamerada

Yolda yürürken saldırıya uğradı, ayakkabı dükkanına sığınarak kurtuldu...O anlar kamerada

03.12.2023 | 18:41

Karabük'te arkadaşı ile caddede yürüdüğü sırada baba ve oğlunun saldırısı sonrası yüzü kanlar içinde kalan genç, ayakkabı dükkanına sığındı. Yaşanan saldırı anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yolda yürürken saldırıya uğradı, ayakkabı dükkanına sığınarak kurtuldu...O anlar kamerada 02:24
Yolda yürürken saldırıya uğradı, ayakkabı dükkanına sığınarak kurtuldu...O anlar kamerada 03.12.2023 | 18:41
Esenyurt’ta günlük kiralık dairede işlenen cinayetin detayları ortaya çıktı 05:04
Esenyurt’ta günlük kiralık dairede işlenen cinayetin detayları ortaya çıktı 03.12.2023 | 18:41
Köpek dövüşünde bahis oynayanlara 150 bin TL ceza | Video 00:53
Köpek dövüşünde bahis oynayanlara 150 bin TL ceza | Video 03.12.2023 | 16:13
Boks ringini aratmayan kavga! Gardlarını alıp yumruk attılar | Video 00:58
Boks ringini aratmayan kavga! Gardlarını alıp yumruk attılar | Video 03.12.2023 | 16:13
Şişli’de yollar tarlaya döndü, iş yerlerini lağım bastı | Video 07:08
Şişli'de yollar tarlaya döndü, iş yerlerini lağım bastı | Video 03.12.2023 | 15:32
Sokak ortasında öldüresiye dövüldü | Video 01:25
Sokak ortasında öldüresiye dövüldü | Video 03.12.2023 | 14:21
Evine gireceği esnada öldürülen Ceren Özdemir, mezarı başında anıldı | Video 06:55
Evine gireceği esnada öldürülen Ceren Özdemir, mezarı başında anıldı | Video 03.12.2023 | 14:21
Pencereye çıkıp Gasbediliyorum diyerek yardım istedi | Video 03:00
Pencereye çıkıp "Gasbediliyorum" diyerek yardım istedi | Video 03.12.2023 | 13:55
Trafikte tartıştığı sürücülere geri geri gelerek böyle çarptı | Video 00:51
Trafikte tartıştığı sürücülere geri geri gelerek böyle çarptı | Video 03.12.2023 | 14:21
Usta oyuncu Can Gürzap için cenaze töreni düzenlendi | Video 06:31
Usta oyuncu Can Gürzap için cenaze töreni düzenlendi | Video 03.12.2023 | 13:05
Pompalı tüfekli kadın oto galeriye ateş açtı | Video 01:04
Pompalı tüfekli kadın oto galeriye ateş açtı | Video 03.12.2023 | 13:05
Ece Ronay’a 2 şok: Kurşun yağdırdılar! Selam olsun, kılıcı keskin olsun! | Video 00:45
Ece Ronay’a 2 şok: Kurşun yağdırdılar! "Selam olsun, kılıcı keskin olsun!" | Video 03.12.2023 | 13:05
Oğlunun başı kesilerek öldürüldüğünü duruşmada öğrenen anne felç, kardeşi kalp krizi geçirdi | Video 07:13
Oğlunun başı kesilerek öldürüldüğünü duruşmada öğrenen anne felç, kardeşi kalp krizi geçirdi | Video 03.12.2023 | 12:33
Umreye gitmek için ineğiyle vedalaşan Erzurumlu Nine’ye müjdeli haber | Video 02:27
Umreye gitmek için ineğiyle vedalaşan Erzurumlu Nine'ye müjdeli haber | Video 03.12.2023 | 12:57
Şişli’de kadının çantasını çalan kapkaççılar kamerada | Video 00:37
Şişli'de kadının çantasını çalan kapkaççılar kamerada | Video 03.12.2023 | 10:41
Bisiklet hırsızı, polise teslim edilmemek için böyle yalvardı | Video 01:24
Bisiklet hırsızı, polise teslim edilmemek için böyle yalvardı | Video 03.12.2023 | 10:41
Jandarma’dan operasyon! 3.5 ton sahte alkol ele geçirildi | Video 01:24
Jandarma'dan operasyon! 3.5 ton sahte alkol ele geçirildi | Video 03.12.2023 | 09:45
Türk polisinden işaret diliyle İstiklal Marşı | Video 01:02
Türk polisinden işaret diliyle İstiklal Marşı | Video 03.12.2023 | 09:45
2 milyon liralık balığı denize geri bıraktı | Video 00:20
2 milyon liralık balığı denize geri bıraktı | Video 03.12.2023 | 08:47
Yarış yaparak egzoz patlatan motosikletliler polisten kaçamadı | Video 02:58
Yarış yaparak egzoz patlatan motosikletliler polisten kaçamadı | Video 03.12.2023 | 08:29

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA