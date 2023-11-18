Video Yaşam Yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa otomobil böyle çarptı | Video
Yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa otomobil böyle çarptı | Video

Yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa otomobil böyle çarptı | Video

18.11.2023 | 14:23

Arnavutköy’de yolun karşısına koşarak geçmeye çalışan 2 çocuktan birine hafif ticari araç çarptı. Ağır yaralanan çocuk hastanede tedavi altına alınırken kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza dün akşam saatlerinde Arnavutköy Sokullu Mehmet Caddesi'nde meydana geldi. Caddenin karşı şeridine koşarak geçmeye çalışan yabancı uyruklu Velid Elfereç (13), hafif ticari bir aracın çarpması sonucu yola savruldu. Ağır yaralanan çocuğun yardımına arkadaşı ve çevredeki vatandaşlar koştu. Ambulansla hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumu ciddiyetini korurken, kaza sonrası polis ekipleri inceleme başlattı. Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

’Gazze’ye gidiyorum’ diyerek evden ayrılan Manisalı genç Şam’da bulundu | Video 03:36
'Gazze'ye gidiyorum' diyerek evden ayrılan Manisalı genç Şam'da bulundu | Video 18.11.2023 | 15:18
Şişli’de 12 ayrı adreste hırsızlık yapan şüpheliyi dövmesi ele verdi | Video 00:51
Şişli'de 12 ayrı adreste hırsızlık yapan şüpheliyi dövmesi ele verdi | Video 18.11.2023 | 14:55
Akıl almaz şişe fırlatma tartışması kamerada! Tartıştığı adamı ’sipariş kalemiyle’ böyle yaraladı | Video 01:27
Akıl almaz şişe fırlatma tartışması kamerada! Tartıştığı adamı 'sipariş kalemiyle' böyle yaraladı | Video 18.11.2023 | 14:52
Fırtınaya dayanamayan bir binanın çatısı saniyeler içinde yok oldu! | Video 01:19
Fırtınaya dayanamayan bir binanın çatısı saniyeler içinde yok oldu! | Video 18.11.2023 | 14:52
Kuyumcuda 7 milyonluk soygun! Anahtarı kopyalayıp 3 dakikada soydular | Video 07:59
Kuyumcuda 7 milyonluk soygun! Anahtarı kopyalayıp 3 dakikada soydular | Video 18.11.2023 | 14:54
Edirne’de kuvvetli rüzgar TIR devirdi | Video 04:32
Edirne'de kuvvetli rüzgar TIR devirdi | Video 18.11.2023 | 14:28
Futbolcular birbirine girdi! Hakemler bile ayıramadı | Video 00:57
Futbolcular birbirine girdi! Hakemler bile ayıramadı | Video 18.11.2023 | 14:36
Satışa hazır halde paketlenmiş… İşte böyle yakaladılar | Video 01:05
Satışa hazır halde paketlenmiş… İşte böyle yakaladılar | Video 18.11.2023 | 14:35
Yollar, dakikalar içerisinde dereye döndü | Video 02:35
Yollar, dakikalar içerisinde dereye döndü | Video 18.11.2023 | 14:28
Yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa otomobil böyle çarptı | Video 00:21
Yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa otomobil böyle çarptı | Video 18.11.2023 | 14:23
Yasa dışı yollarla Türkiye’ye getirilen 15 milyon lira değerinde ilaç ele geçirildi | Video 00:10
Yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirilen 15 milyon lira değerinde ilaç ele geçirildi | Video 18.11.2023 | 14:17
Sultangazi’de hayat kurtaran Heimlich manevrası kamerada | Video 03:01
Sultangazi'de hayat kurtaran Heimlich manevrası kamerada | Video 18.11.2023 | 11:40
Derya Balta depremde ailesini kaybeden Hilal’e sahip çıkmıştı: 285 gün sonra ilk adımlarımızı attık | Video 00:32
Derya Balta depremde ailesini kaybeden Hilal'e sahip çıkmıştı: "285 gün sonra ilk adımlarımızı attık" | Video 18.11.2023 | 12:51
İki grup arasındaki tekmeli yumruklu kavga kamerada | Video 00:44
İki grup arasındaki tekmeli yumruklu kavga kamerada | Video 18.11.2023 | 12:46
İzmir’i sağanak vurdu: Cadde ve sokaklar göle döndü | Video 01:25
İzmir'i sağanak vurdu: Cadde ve sokaklar göle döndü | Video 18.11.2023 | 11:37
Diyarbakır’da tır ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 02:23
Diyarbakır’da tır ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 18.11.2023 | 11:49
Ayşenur Parlak’ın eşi Savaş Parlak’ın paylaşımı yürekleri dağladı: Çok güzel yetiştirmiş kızımızı | Video 00:50
Ayşenur Parlak'ın eşi Savaş Parlak'ın paylaşımı yürekleri dağladı: "Çok güzel yetiştirmiş kızımızı" | Video 18.11.2023 | 11:56
Mide ağrısı sandı, aort damarında yırtık çıktı | Video 04:43
Mide ağrısı sandı, aort damarında yırtık çıktı | Video 18.11.2023 | 10:54
Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı | Video 00:21
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı | Video 18.11.2023 | 11:17
Darp edilen genci otobüsüne alarak böyle kurtardı | Video 04:08
Darp edilen genci otobüsüne alarak böyle kurtardı | Video 18.11.2023 | 10:58

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA