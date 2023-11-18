Yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa otomobil böyle çarptı | Video 18.11.2023 | 14:23 Arnavutköy’de yolun karşısına koşarak geçmeye çalışan 2 çocuktan birine hafif ticari araç çarptı. Ağır yaralanan çocuk hastanede tedavi altına alınırken kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza dün akşam saatlerinde Arnavutköy Sokullu Mehmet Caddesi'nde meydana geldi. Caddenin karşı şeridine koşarak geçmeye çalışan yabancı uyruklu Velid Elfereç (13), hafif ticari bir aracın çarpması sonucu yola savruldu. Ağır yaralanan çocuğun yardımına arkadaşı ve çevredeki vatandaşlar koştu. Ambulansla hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumu ciddiyetini korurken, kaza sonrası polis ekipleri inceleme başlattı. Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.