Yumurta almak için kümese gitti! Gördüğü şey karşısında gözlerine inanamadı | Video
Elazığ’ın Arıcak ilçesinde bir tavuk, kabuğu olmayan yumurta çıkardı. Çevredeki vatandaşlar ilk defa kabuksuz yumurtaya şahit olduklarını belirterek şaşkınlıklarını gizleyemedi.
İsmail Yıldız isimli vatandaş, ''Gümüşyaka Mahallesi'nde sabah kahvaltı için kümesten yumurta almaya gittiğimde ilginç bir yumurta gördüm. Yumurtanın kabuğunun oluşmadığına şahit oldum. Bunu anneme de gösterdim, kendisi de ilk defa böyle bir şeyle karşılaştığını söyledi. Yıllardır tavuk besliyoruz, yumurtamızı kendimiz üretiyoruz ama ilk defa böyle bir şeyle karşılaştık'' dedi.
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