Zabıtaların yakaladığı dilenci yürüteçle geldi, yürüyerek çıktı | Video 30.06.2023 | 13:03 Düzce'de kendisini engelli gibi göstererek dilenen şahıs yürüteçle geldiği zabıta müdürlüğünden yürüyerek çıktı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların duygularını istismar ederek haksız kazanç sağlayanlarla mücadelesine aralıksız devam ediyor. Kurban Bayramı münasebetiyle şehir merkezi genelinde rutin denetimler gerçekleştiren ekipler, yürüteçli bir kişinin vatandaşların duygularını sömürerek para istediğini fark etti. Şahıs para dilenirken zabıta ekiplerince suçüstü yakalandı.

Yürüteci ile Zabıta karakoluna getirilen ve herhangi bir engeli olmadığı anlaşılan kişiye, Kabahatler Kanunu çerçevesinde cezai işlem uygulanırken, şahıs işlemlerin tamamlanmasının ardından binadan yürüyerek çıktı.