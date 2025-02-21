Zeytinburnu'nda bir akaryakıt istasyonu marketinde çıkan yangın paniğe neden oldu | Video
İstanbul Zeytinburnu’nda akaryakıt istasyonu marketinde çıkan yangın çok büyümeden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken akaryakıt istasyonunun marketinde maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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