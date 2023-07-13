Zincirleme kazaya karıştı, hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden böyle kaçtı | Video
Antalya’nın Manavgat ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanan olmazken, kazaya karışan minibüs plakası düşmesine rağmen olay yerinden kaçtı. Kaza anı kavşakta bulunan işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansırken, en öndeki aracın kırmızı ışık yanınca durduğu, minibüsün çarptıktan sonra olay yerinden kaçtığı görüldü.
ARAÇ KUYRUĞU KİLOMETRELERİ BULDU
Kaza yapan araçların D-400 Karayolunun büyük bölümünü kapatması nedeniyle Alanya istikametine giden araçlar kilometreleri bulan uzun bir kuyruk oluşturdu. Trafik ve jandarma ekipleri de araç kuyruğu yüzünden olay yerine güçlükle ulaşabildi. Olay yerinden kaçan ve telefon ile kendisine ulaşılmasına rağmen olay yerine gelmeyen minibüs sürücüsü hakkında çarpıp kaçma ve mala zarar vermekten işlem yapıldığı bildirildi.
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