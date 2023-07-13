Zincirleme kazaya karıştı, hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden böyle kaçtı | Video 13.07.2023 | 11:20 Antalya’nın Manavgat ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanan olmazken, kazaya karışan minibüs plakası düşmesine rağmen olay yerinden kaçtı. Kaza anı kavşakta bulunan işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansırken, en öndeki aracın kırmızı ışık yanınca durduğu, minibüsün çarptıktan sonra olay yerinden kaçtığı görüldü. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza; Manavgat-Alanya D-400 karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Rıdvan Aktürk'ün kullandığı hafif ticari araca Manavgat istikametinden Alanya istikametine gitmekte olan Abdullah Duman'ın kullandığı araç arkadan çarptı. Ardından ise olay yerinden kaçan minibüs hafif ticari araca çarptı. Minibüs sürücüsü kaçmak isterken geri çıktığı sırada Serkan Demir'in kullandığı araca da çarptı. Bu sırada kaza yapan araçlara çarpmamak için sağ şeride geçmek isteyen Bülent Oğuz'un kullandığı araç ise, sağ şeritte seyir halindeki Sezai Pirbudak'ın kullandığı tur midibüsünün ön tamponuna çarptı.Kaza yapan araçların D-400 Karayolunun büyük bölümünü kapatması nedeniyle Alanya istikametine giden araçlar kilometreleri bulan uzun bir kuyruk oluşturdu. Trafik ve jandarma ekipleri de araç kuyruğu yüzünden olay yerine güçlükle ulaşabildi. Olay yerinden kaçan ve telefon ile kendisine ulaşılmasına rağmen olay yerine gelmeyen minibüs sürücüsü hakkında çarpıp kaçma ve mala zarar vermekten işlem yapıldığı bildirildi.