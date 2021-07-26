Video Yaşam Zonguldak'ta otomobille ve hafif ticari araç çarpıştı, 2 yaralı

Zonguldak'ta otomobille ve hafif ticari araç çarpıştı, 2 yaralı

Zonguldak'ta otomobille ve hafif ticari araç çarpıştı, 2 yaralı
26.07.2021 | 08:36

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde otomobil ve hafif ticari araç çarpıştı. Kazada devrilen hafif ticari araçta sıkışan 2 kişi yaralandı. Yaralılar itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.

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Kaza, gece saatlerinde Kışla kavşağında yaşandı. Cem Eker (29) yönetimindeki 10 LC 918 plakalı otomobil, kavşaktan dönüş yapmak isteyen Haluk Yavuz idaresindeki 16 HD 371 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç devrildi. Devrilen araçtaki sürücü Haluk Yavuz ile Asiye Şam bulundukları yerde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yavuz ve Şam, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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