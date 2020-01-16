Çocuğa tecavüz edip öldürmekle suçladıkları adamı, diri diri yaktılar!
Meksika'da, Jarid Cinco Diaz isimli altı yaşında bir kız çocuğu 9 Ocak tarihinde kayboldu. Birkaç gün sonra, küçük kızın cesedi Chiapas eyaletindeki bir yolun kenarına atılmış halde bulundu. Vahşi şekilde öldürülmeden önce tecavüze uğradığı ortaya çıkan kız çocuğu, Chiapas'a 380 kilometre mesafedeki Cacahoatan köyünde infial yarattı. Öfkeli köylüler, kız çocuğuna tecavüz edip öldürmekle suçlanan Alfredo Roblero isimli adamı bir direğe bağladı. Yumruklar ve tekmelerle dövülen adam daha sonra bir evin önünde üstüne benzin dökülerek yakılıyor. Çığlıklar atarak yerde yuvarlanan Roblero dakikalar içinde ölürken, çevrede toplanan köylüler olayı izledi.
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