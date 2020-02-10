Son dakika! Oscar 2020 Ödül Töreni'nde Brat Pitt sürprizi! 92. Oscar ödüllerinde kazananlar böyle açıklandı... | Video
Son dakika haberi... Milyonların merakla beklediği 2020 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! 92. Oscar 2020 Ödül Töreni'nde ödül kazanan sürpriz Hollywood yıldızları teşekkür konuşması yaptı. Dünyaca ünlü yıldız Brat Pitt ödül törenin kazandığı Oscar Ödülü ile damga vurdu.
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