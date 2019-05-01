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Venezuela’da teslim olan askerler darbeciler tarafından kandırıldıklarını anlattı

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, başkent Karakas’ın Chacao bölgesindeki Altamira Meydanına zorla götürüldüklerini söyleyen rütbesiz askerlerin görüntülerini paylaştı.

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez darbe girişimini hakkında, "Felaket, kaos, görevlerini yerine getiren bir grup askerin ölümüne yol açabilecek ve kafa karıştıran mitomanik bir davranış biçiminin parçası" yorumunu yaparak, Altamira Meydanına zorla götürüldüklerini söyleyen rütbesiz askerlerin görüntülerini paylaştı.


Zırhlı bir aracın içine üstleri tarafından kandırılarak bindirildiklerini defalarca tekrarlayan askerler, "Bizi kandırarak oraya götürdüler. Bir çavuş geldi ve bizi Miraflores'teki özel bir görev için götüreceğini söyledi. Çavuşun adı Sanchez'di. Ne olduğunu anlamaya çalışıp bu görevi kabul etmediğimizde bize silah doğrulttu. Sonra bir şey yok, bir toplantıda güvenlik görevini sağlayacaksınız" diyerek yaşadıklarını anlattı.

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Venezuela’da teslim olan askerler darbeciler tarafından kandırıldıklarını anlattı
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