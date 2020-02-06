Son dakika! Sabiha Gökçen'deki Pegasus uçağı kazası öncesi diğer pilotlarla kule arasındaki konuşma ses kayıtları ortaya çıktı | Video
Son dakika flaş haber... İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağının kaza yapmasından hemen önce diğer uçakların pilotları ve kule görevlileri arasındaki rüzgar hakkındaki konuşmalara ait ses kayıtları ortaya çıktı.
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