Son dakika! Ünlü şarkıcı Merve Özbey ve Kenan Koçak'ın düğün dansı sosyal medyada olay oldu | Video

Son dakika... Bir süredir beraber olan ünlü şarkıcı Merve Özbey ile iş insanı Kenan Koçak'ın düğün merasiminde yaptıkları dans sosyal medyada ilgi gördü. İşte ünlü şarkıcı Merve Özbey ile iş insanı Kenan Koçak'ın çok konuşulan düğün dansları...